«إمباور»: خطوات ضرورية لتجنب انقطاع الخدمات خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

حثّت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» متعامليها على البقاء في حالة اتصال بخدماتها، لتجنب انقطاع الخدمة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وذلك لضمان «صيف منعش» خالٍ من الأعطال أو انقطاع للخدمة.

وأوضحت «إمباور» أن «الخطوات الضرورية التي يجب على المتعاملين الالتزام بها لضمان استمرارية الخدمة خلال فصل الصيف دون انقطاع، تتمثل في ضرورة إجراء الصيانة الدورية على أجهزة التبريد، والتواصل مع الشركة في حالة انقطاع الخدمة، والتأكد من تنظيف فلاتر الهواء بصفة مستمرة، كما يجب على المتعاملين دفع الفواتير بشكل منتظم.

من جانب آخر، على المتعاملين تحديث بياناتهم والتأكد من رقم حساب المستهلك، ورقم التسجيل، لتجنب أي خطأ في عملية الدفع قد يتسبب في انقطاع الخدمة. وتقدم «إمباور» خيارات متعدده للدفع،

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «التقنيات الحديثة التي تستخدمها إمباور، والتي تطورها عاماً بعد عام تساعد المتعاملين على مراقبة وتخطيط استهلاكهم من طاقة تبريد المناطق، الأمر الذي يسهم بدوره في خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات كبيرة».