تمكين شركات «أبوظبي العالمي» من امتلاك عقارات بعجمان

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تمكّن الشركات المسجلة في السوق من امتلاك عقارات في مناطق التملّك الحر ضمن الأطر والضوابط القانونية والإجراءات المتبعة للتسجيل لدى دائـــرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

وقّع الاتفاقية عبد العزيز النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وقال عبد العزيز النعيمي: نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال على المتعاملين وأصحاب شركات التطوير العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي عبر مبادرات مبتكرة مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: يتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى دعم وتمكين الشركات في سوق أبوظبي وعجمان من التوسع والنمو في الإمارات، مؤكداً حرص سوق أبوظبي العالمي على توفير بيئة أعمال متكاملة ومنصة تشريعية تدعم التطوير في القطاع العقاري والاستثمار في عجمان والدولة والمنطقة .

وضمن الاتفاقية ستتمكن الشركات والمؤسسات المسجلة بسوق أبوظبي العالمي ومنها شركات الأغراض الخاصة وشركات التأسيس في السوق وصناديق الاستثمار العقاري من تملّك الأراضي والعقارات في عجمان بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من سلطة التسجيل بالسوق.