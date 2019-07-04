دبي تستقطب الشركات الهندية الناشئة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكر تقرير نشره موقع «سي إن بي سي»، أن تركيز دبي ينصب حالياً على الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، حيث تقدم الجهات المعنية تراخيص أعمال أسهل ومساحات مكتبية، وإمكانية الحصول على التمويل.

وأضاف:" في إطار سعيها لتحويل نفسها إلى مركز للابتكار، تستقطب دبي رجال الأعمال من الهند، ثالث أكبر قاعدة ناشئة في العالم، لإقامة متاجر في الإمارة".

وقالت مديرة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي، ناتاليا شيفا، لوكالة برس تراست أوف انيدا: «عندما قررنا إطلاق "برنامج دبي للمشاريع الناشئة"، لجذب الشركات الناشئة، كان من الطبيعي أن يكون الخيار الأول هو الهند، حيث إن 30 % من المؤسسين المشاركين في البرنامج من أصل هندي».

وأضافت: «لدينا تركيز قوي على الهند، وندرك كيف تستفيد حاضناتنا من المواهب الهندية، ونود أن يكون لدينا المئات من الشركات الناشئة، لإيصال أعمالهم إلى دبي». وتابعت: «الشركات الناشئة المختارة ستحصل على تراخيص الأعمال والمكاتب في دبي، والمساعدة في الوصول إلى التمويل الحكومي أو القطاع الخاص، مضيفة أن الجهود مستمرة أيضاً للحصول على شركات ناشئة من مختلف البلدان الأفريقية».