محفزات قوية تدعم اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت مجلة فوكس إيكونوميك للأبحاث والاستشارات الاقتصادية أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.3% في العامين الجاري والمقبل.

وقالت المجلة الاقتصادية الإسبانية التي تصدر تقارير اقتصادية عن أكثر من 130 دولة في العالم، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يكتسب قوة دفع وينتعش في العام الجاري بفعل المحفزات المالية القوية التي اتخذتها الدولة من ناحية، وبفضل التطور السريع لمشاريع البنية التحتية الجارية استعداداً لمعرض إكسبو 2020، الذي تستضيفه دبي لأول مرة في المنطقة. ولفتت المجلة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الإمارات لتشجيع وإنعاش الشركات ولمشاريع وجذب استثمارات الجنبية المباشرة.

وأضافت أن هذه التوقعات تأخذ في اعتبارها تأثير سياسة وقرارات منظمة أوبك وحلفائها بشأن استمرار تخفيض إنتاج النفط، فضلاً عن التراجع المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي والتغيرات التي تعتري القطاع العقاري.