«ذا فيو»..نظرة غير مسبوقة على أفق نخلة جميرا

المصدر: دبي-البيان

أضافت شركة «نخيل»، نقطة جذب مذهلة ومثيرة لقطاع الترفيه والتسلية في دبي، من خلال «ذا فيو في النخلة»، وهي عبارة عن منصة للمشاهدة، ستكون متاحة للزوار على ارتفاع 240 متراً فوق «نخلة جميرا».وتوفر منصة المشاهدة التي يمكن الوصول إليها من «نخيل مول»، إطلالات لمشاهدة المناظر الخلابة وغير المسبوقة للجزيرة، ومياه الخليج العربي وأفق دبي الساحر، كما أنها تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير جزيرة «نخلة جميرا». وتتربع المنصة، التي تم توقيع عقد أعمال الديكور والتشطيبات الخاصة بها مؤخراً، على قمة الطابق 52 من برج «ذا بالم تاور». حيث من المقرر أن تكتمل قريباً أعمال تطوير المنصة، التي ستشمل قاعة لكبار الشخصيات، وأخرى للفعاليات الخاصة.

وقال عمر خوري المدير التنفيذي لـ «نخيل مولز»: «ستكون هذه الوجهة الجديدة المميزة، عامل جذب غير مسبوق للمقيمين والزوار، على حد سواء، بما توفره من تجربة فريدة».

وسيبدأ الزوار جولتهم من سطح ساحة البلازا في «نخيل مول»، للاستمتاع بما يعرضه المتحف التفاعلي، ثم سينطلقون عبر المصعد الذي يعرض بتقنيات رقمية متطورة، وعلى كافة أسطحه مشاهد مذهلة للبحر والرمال والسماء، على مدى ثلاث دقائق، قبل الوصول إلى منصة المشاهدة على قمة برج «ذا بالم تاور»، حيث سينبهر الزوار بالمشاهد الخلابة للجزيرة الممتدة أمامهم، وبرؤية دبي بزاوية 360 درجة. وسيتمكن الزوار من شراء تذاكر الدخول إلى الوجهة إلكترونياً أو عبر الهاتف، أو بشكل شخصي في سطح ساحة البلازا في «نخيل مول».