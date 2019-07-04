كلية دبي للسياحة تطلق دورات صيفية في إدارة الفعاليات والتجزئة والتسويق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كلية دبي للسياحة»، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية الصيفية القصيرة للطلبة الراغبين بالعمل في قطاع السياحة، حيث تحرص الكلية على توفير فرص تعليمية مبتكرة تم تصميمها بإشراف خبراء في القطاع تمزج بين التدريب العملي والتفاعلي. وتنقسم الدورات إلى مرحلتين، هما مرحلة «المبادئ» للمبتدئين، وتغطي تجارة التجزئة، والتسويق، وإدارة الفعاليات، والعمليات التشغيلية لوكالات السفر، والتي تسهم في تزويد الطلبة بالمعرفة اللازمة التي تؤهلهم لبلوغ المستوى التالي، وهو المرحلة المتوسطة التي تشمل دورات في التسويق الرقمي، وإشهار العلامات التجارية، والتسويق بالتجربة ضمن مجموعة «الحصص المتخصصة».

لا شروط

وتقام الدورات الصيفية القصيرة في مقر كلية دبي للسياحة، في المبنى الرئيس لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في (ون سنترال، المكاتب 2) بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي. لا توجد شروط مسبقة على الطلبة الإماراتيين والمقيمين، حيث يمكنهم الانضمام لجميع الدورات في أيام الأسبوع وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

منهج شامل

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: قمنا بتطوير الدورات التدريبية الصيفية القصيرة بالتعاون مع نخبة من الخبراء في القطاع لضمان تقديم منهج شامل يتوافق مع المتطلبات الحالية للسوق. والتسجيل متاح الآن للمشاركة في الدورات التدريبية الصيفية القصيرة، التي تقام خلال أيام الأسبوع، وكذلك عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى الـ 3 عصراً.