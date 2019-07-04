الضريبة الانتقائية تهبط بتجارة التبغ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة بنسبة كبيرة خلال 2018 مقارنة مع قيمتها المسجلة في 2017، ما يعكس مدى النجاح الذي حققه قرار تطبيق الضريبة الانتقائية.

وكانت الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية على شريحة من السلع المضرة بالصحة العامة مطلع أكتوبر 2017، وجرى بموجبها فرض ضريبة على التبغ بنسبة 100% إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى، وبنسبة تراوحت بين 50% إلى 100%، ومنها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وانخفضت تجارة أبوظبي من التبغ والمواد المصنعة منه إلى نحو 62.4 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 410 ملايين درهم في 2017، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء. ويتضح من الإحصاءات ذاتها أن غالبية تجارة الإمارة من التبغ مصنفة ضمن تجارة إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها في العام 2018 نحو 57.5 مليون درهم تشكل ما نسبته 92% تقريبا من إجمالي تجارة أبوظبي لهذه السلعة.

وعلى جانب الواردات فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها نحو 2.5 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات 2.4 مليون درهم فقط. وشهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعاً في تجارة أبوظبي من التبغ ومشتقاته انخفضت بنسبة 53.4%.