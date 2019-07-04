سوق أبوظبي يشارك بقمة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية - آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية ممثلاً برئيسه التنفيذي خليفة المنصوري في فعاليات الدورة السابعة من قمة أسواق رأس المال، المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية ــ آسيا، والتي عقدت في سنغافورة يومي 1 و2 يوليو الجاري.

وعقدت القمة المعنية بآفاق الاستثمار في منطقتي الخليج العربي وآسيا تحت شعار «تعزيز آفاق الاستثمار عبر تنشيط أسواق المال»، وبحضور أكثر من 250 من الخبراء في القطاعين المالي والاستثماري. وجمع المنتدى كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات المدرجة في الأسواق المالية في منطقة آسيا.

وأكد خليفة المنصوري أهمية قمة أسواق رأس المال، المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، كونها توفر منصة لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة آسيا، والتي تتضمن محفظة منتجات مالية مستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز موقع السوق الرائد إقليمياً واستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الأسواق المالية العالمية، التقى خليفة المنصوري مع لو بو تشي، الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة، وذلك ضمن جهود السوق لتوسيع قاعدة الشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة.

ويعد سوق أبوظبي من الوجهات المفضلة للمستثمرين القادمين من سنغافورة والراغبين بالاستثمار في المنطقة، حيث وصل عدد المستثمرين السنغافوريين في السوق بنهاية النصف الأول إلى 123 مستثمراً، منهم 19 مؤسسة استثمارية. كما بلغت قيمة تداولاتهم (بيع + شراء) خلال النصف الأول 2019 نحو 1.3 مليار درهم ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة بين المستثمرين غير الإماراتيين في إجمالي قيمة التداولات مع صافي استثمار 550 مليون درهم.