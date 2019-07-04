ملتقى يبحث الأفكار الملهمة لهاكاثون الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ملتقى الأفكار الملهمة لهاكاثون الإمارات 2019 (بيانات للسعادة وجودة الحياة)، وذلك بمقرها في دبي بحضور شركاء الهيئة الاستراتيجيين، والجهات الحاضنة للمشاريع، وعدد من أصحاب الأفكار المميزة التي قُدمت في الهاكاثونات السبعة على مستوى الدولة.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: «الهاكاثون يعزز مركز الدولة وفق مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية، الذي يركز على بعدين رئيسيين: البعد الأول هو البيانات المفتوحة، حيث تقوم فكرة الهاكاثون على إتاحة البيانات للمشاركين ليستنبطوا منها الأفكار والمشاريع والتطبيقات المبتكرة، وكلما زادت البيانات المفتوحة خدمنا المؤشر الوطني، أما البعد الثاني في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية فهو تفعيل المشاركة الإلكترونية، حيث يركز مؤشر الخدمات الذكية على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ 193 في مجال تعميق مشاركة الأفراد في تطوير الخدمات الذكية من خلال المشاركة في تعديل السياسات أو ابتكار التطبيقات، وهذا ما يهدف إليه الهاكاثون، حيث يقوم المشاركون بمساعدة الجهات الحكومية في التغلب على العقبات التي تواجههم، أو يعملون على تطوير الخدمات من خلال ابتكار تطبيقات ذكية».

وكانت الهيئة قد تعاونت مع بيت خبرة عالمي لاختيار مئة فكرة ملهمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتعزيز مفهوم الابتكار وجعله ممارسة يومية في العمل الحكومي، ليكون الهاكاثون قصة نجاح للإمارات .

ومن المقرر تطبيق نظام جديد من خمس مراحل يتم من خلاله تقييم الجهات الحكومية بناءً على مشاركتها وإسهاماتها في إنجاح فعاليات الهاكاثون وتحقيق أهدافه.