«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستكمل تحويل سندات إلى أسهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين استكمالها عملية تحويل السندات إلزامية التحويل التي أصدرتها الشركة في 15 يونيو 2016 إلى أسهم في الشركة، وذلك بعد انتهاء فترة استحقاقها التي امتدت لثلاث سنوات. وعقب الانتهاء من عملية التحويل التي استكملت في 15 يونيو 2019، ارتفع رأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 570 مليون درهم، وارتفع عدد الأسهم الإجمالي للشركة ليصل إلى 570 مليون سهم.

وتم إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن عملية التحويل، والتي يبلغ عددها 195 مليون سهم، في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «أسهم أدنك الناتجة عن تحويل السندات - 2 (ADNIC2)»، وسيتم تداول هذه الأسهم بشكل منفصل عن أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين رمزها (ADNIC).

وتستحق «أسهم أدنك الناتجة عن تحويل السندات- 2 (ADNIC2)» توزيعات الأرباح السنوية لعام 2019 وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي القادم، والتي ستحتسب على أساس نسبي اعتباراً من 16 يونيو 2019 ولغاية 31 ديسمبر 2019. علماً بأنه سيتم دمج الأسهم التي تحمل الرمز «أسهم أدنك الناتجة عن تحويل السندات - 2 (ADNIC2)» مع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التي تحمل الرمز (ADNIC) وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في العام القادم.