74 % حصة 10 شركات وساطة من تداولات سوق دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 35 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 74.25% أو ما يعادل 4.18 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يونيو الماضي البالغة نحو 5.68 مليارات درهم.

وبحسب بيانات ترتيب شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة للأسهم خلال شهر يونيو الماضي، تصدرت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» القائمة بحصة 18%، حيث بلغت حصتها من قيم التداول نحو مليار درهم ما يعادل 17.7% من إجمالي قيم التداول موزعة على 376 مليون سهم بواقع 16.2 ألف صفقة، وجاءت «أرقام سيكيوريتيز» في المرتبة الثانية بحوالي 739.11 مليون درهم بنسبة 13.01% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلّت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 489.28 مليون درهم بنسبة 8.61%، تلتها «مباشر للخدمات المالية» بنحو 452.97 مليون درهم بنسبة 7.98%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 349.22 مليون درهم بنسبة 6.15%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 267.53 ملايين درهم بنسبة 4.71%، ثم «شعاع للأوراق المالية» بحصة 257.9 مليون درهم بنسبة 4.54% تلاها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 240.27 مليون درهم بنسبة 4.23%.

وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 216.68 مليون درهم بنسبة 3.82%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 163.07 مليون درهم بنسبة 2.87%، ثم «إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» بنحو 159.97 مليون درهم بنسبة 2.82%، يتبعها «الاتحاد للوساطة» بنحو 159.56 مليون درهم أو ما يعادل 2.81%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بحصة 2.61% تعادل 148.46 مليون درهم.

وبلغت حصة شركة «سيكو للوساطة المالية» نحو 2.43% تعادل 137.91 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 131.90 مليون درهم بحصة 2.32% و«بيت الوساطة للأوراق المالية» بنسبة 2.23% تعادل 126.87 مليون درهم، يتبعها «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بحصة 2.13% أو 120.73 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.62% ما يعادل 91.95 مليون درهم و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بحصة 1.19% تعادل 67.34 مليون درهم.

وبحسب البيانات، انخفضت الحسابات الجديدة التي أضافتها شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي بنسبة 16.2% على أساس شهري أو ما يعادل 104 حسابات جديدة لتصل إلى نحو 538 حساباً جديداً خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 642 حساباً جارياً خلال شهر مايو 2019