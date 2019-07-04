«بيوت»: عقارات مناطق دبي الراقية تسجل أعلى معدلات الشراء

المصدر: دبي- البيان

أظهر أحدث تقارير سوق العقارات في دبي الصادر عن موقع بيوت للأشهر الستة الأولى من عام 2019 توجهاً ملموساً من قبل المستأجرين نحو المناطق ذات الأسعار التنافسية في حين يركز المستثمرون الراغبون بامتلاك وحدات سكنية على المناطق ذات الأسعار المرتفعة.

وأكد التقرير أن سوق العقارات في دبي استمر خلال عام 2019 بتوفير عروض جذابة للمستأجرين والمستثمرين بشكل عام على غرار الأشهر الستة الأخيرة من 2018، ما ساهم بإيجاد بيئة مواتية لعقد صفقات عقارية مربحة، الأمر الذي أكدته تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي أشارت بدورها إلى أن المعاملات العقارية في دبي قد ارتفعت بنسبة 33٪ مقارنة بما شهدناه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات بيوت أن منطقة النهدة ومردف وبر دبي والمدينة العالمية تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار، في حين أن نخلة جميرا والمرابع العربية ودبي مارينا ووسط مدينة دبي تتصدر أكثر المناطق طلباً لمبيعات الوحدات العقارية. وفيما يتعلق بعوائد الاستثمار، فقد سجلت المدينة العالمية أعلى نسبة بواقع 9.7٪ للشقق، بينما تقدم الينابيع 6.3٪ للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الفلل السكنية.

وجاءت منطقة دبي مارينا في صدارة المناطق المرغوبة لشراء الشقق، في حين جاءت النهدة ودبي مارينا على التوالي كأكثر المناطق الجاذبة لمستأجري الشقق.

أما بالنسبة للفلل السكنية، فقد جاءت منطقة نخلة جميرا في صدارة المناطق المرغوبة للشراء فيما كانت مردف أكثر المناطق المرغوبة للاستئجار فيها.