شراكة بين «اتصالات ديجيتال» و«مايكروسوفت»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت «اتصالات ديجيتال» أمس تعاونها مع شركة «مايكروسوفت» كشريك استراتيجي لها في دولة الإمارات لتزويد مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة وتمكين التحوّل الرقمي في منظوماتها استناداً إلى خدمات مايكروسوفت السحابية.

ويتزامن هذا الإعلان مع الإطلاق الرسمي لمراكز بيانات «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، والتي تقدم خلالها مجموعة من الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية بما في ذلك أزور وإكسبريس روت وأوفيس 365، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات المتقدمة داتا ريزيدنسي.

كما ستوفر «اتصالات ديجيتال»، بصفتها شريكاً استراتيجياً لمايكروسوفت في خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التأمين الإلكتروني، حلولاً رقمية شاملة بالاعتماد على منصة «مايكروسوفت» السحابية الذكية والموثوقة، وذلك للمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة. كما ستمكنهم من الاستفادة من خدمات التقييم الرقمي، منصة الابتكار المشتركة للعملاء، علاوة على خدمات الترحيل السحابية والتحديث إلى جانب الخدمات المدارة والمتابعة والدعم.