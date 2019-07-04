غرفة دبي تعزز ثقافة التطوع المؤسسي في بيئة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

شارك أكثر من 1200 موظف متطوع في فعالية أسبوع «أعطِ واحصد 2019»، التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، حيث قضوا 4700 ساعة تطوعية خلال الأسبوع، استفاد منها نحو 1200 مستفيد.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، بعد اختتام فعاليات أسبوع التطوع، الذي عقد في شهر أبريل الماضي، للعام التاسع على التوالي، ضمن فعاليات برنامجها «Engage دبي»، لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية، وذلك ضمن نشاطات دعم عام التسامح في الدولة. وشارك في فعالية أسبوع «أعط واحصد»، لهذا العام 26 شركة في دبي، ساهمت في دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 18 شريكاً من مؤسسات المجتمع، حيث ركزت هذه المشاريع على جوانب أساسية، تعتبر رئيسة في نشاطات عام التسامح، مثل التنوع والاندماج والتعليم والبيئة وأصحاب الهمم والعمال، بالإضافة إلى التعليم الإنساني. وتتسق هذه المشاريع مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشملت المشاريع والبرامج التي تطوع الموظفون للمشاركة فيها نشاطات، مثل زراعة أشجار الغاف، والعمل مع أصحاب الهمم، وتنظيم معرض خيري، والمشاركة في تنظيف الشواطئ. واستخدم المتطوعون مهاراتهم المتنوعة للتوجيه والتدريب والإرشاد خلال نشاطاتهم التطوعية.