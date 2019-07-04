إقبال من شركات الإمارات على المشاركة بـ«بيزنكس» القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

يشهد المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، الذي تستضيفه القاهرة في نسخته الثانية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعربية العاملة في القطاعات المختلفة خاصة من الإمارات.

وتشارك السعودية بجناح متميز لغرفتي مكة والرياض عقب نجاح مشاركتها في أولى دوراته التي أقيمت العام الماضي، كما تشارك الإمارات بجناح يضم الغرف التجارية لأبوظبي والشارقة وعجمان، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والوفود الرسمية والخاصة من الدولتين، من أجل بحث فرص الاستثمار في مصر من خلال مقابلة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب، وتشبيك العلاقات بينهم وتبادل الخبرات الاستثمارية.

يعد المعرض فرصة متميزة للشركات لتنمية أعمالها، وتلبية طلبات السوق والمستثمرين والشركاء المحتملين والموزعين والوكلاء من خلال مشاركة 300 علامة وشركة ومؤسسة محلية ودولية، ويوفر المعرض لعملائه والمشاركين فيه التعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات والاستراتيجيات في قطاع البيع بالتجزئة من خلال المتحدثين ذوي الخبرة من كبرى الشركات، ومعرفه الوقت الأمثل للتوسع وتحديد الاختيار المناسب للاستثمار التالي.

وقال المهندس مروان عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة «فرنشايز جيت»، المنظمة للمعرض، إن «بيزنكس 2019» ينقسم إلى عدة قطاعات، أولها المنطقة التجارية بمختلف مجالاتها، وثانيها البنوك وثالثها منطقة القطاع العقاري ورابعها منطقة مقدمي الخدمات التي تشمل منطقة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وخامسها منطقة الاستثمار الأجنبي.