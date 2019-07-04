نافذة الأعمال

تم في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع للغرفة وتطبيق مفتاح، وقالت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أبوظبي «تشرّف مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ تأسيسه بأن حظي بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وقد جاء هذا الدعم والرعاية للمجلس ونشاطاته ومبادراته في إطار مساندة سموها الدائمة لمسيرة المرأة الإماراتية في إمارة أبوظبي والدولة عموماً».

وتطبيق مفتاح هو مشروع وطني يسعى لخدمة المجتمع عن طريق توفير منصة رقمية شاملة مستدامة لجميع منظمي الفعاليات (الحكومية والخاصة على حد سواء) للترويج والإعلان عن الفعاليات والأنشطة الهادفة والقائمة على المعرفة والصديقة للأسرة، والتي تستهدف جميع شرائح مجتمع الإمارات. ليكون بذلك المنصة الرقمية الأولى لعرض أجندة معتمدة لكل الأنشطة والفعاليات والبرامج.

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل «طيران السلام»، أول شركة طيران اقتصادي في سلطنة عُمان، 3 رحلاتٍ أسبوعية بين أبوظبي وصلالة، المدينة السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي لعُمان، وذلك خلال الفترة حتى 7 سبتمبر.

وستنطلق الرحلات من مطار أبوظبي الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت في الساعة 21:35 بالتوقيت المحلي، لتصل مطار صلالة الدولي في الساعة 23:25 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما ستغادر رحلات العودة من مطار صلالة الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، لتصل مطار أبوظبي الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي.

أعلنت «نوفوس أفياشن كابيتال»، الشركة العالمية لتأجير وتمويل شراء الطائرات ومقرها دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الفيتنامية «فيت جيت إير» لتمويل وتأجير عشر طائرات على مدى 18 شهراً. ويقدر حجم الاستثمار بـ 1.3 مليار دولار تقريباً وفق قائمة الأسعار، ويشتمل على مجموعة من عقود الإيجار التشغيلية والمالية. وستكون الطائرات ذات ممر واحد وسيتم توفيرها وفق طلب شركة «فيت جيت إير».

وتأتي الصفقة الجديدة بعد فترة وجيزة من استلام شركة «فيت جيت إير» لخامس طائرة لها عبر شركة «نوفوس»، وهي طائرة من طراز إيرباص A321NEO. وبذلك زاد عدد الطائرات في أسطول شركة «فيت جيت إير» إلى 68 طائرة بمتوسط فترة زمنية تبلغ سنتين وثمانية أشهر. وسجلت شركة «فيت جيت إير» ما يقارب 400 رحلة يومياً حملت على متنها أكثر من 80 مليون مسافر حتى الآن. وتغطي الرحلات 119 وجهة.

قامت «الفطيم تويوتا» بتوحيد خدماتها المقدمة للعملاء المقيمين في الشارقة، من خلال منشأتها ثلاثية الخدمات بشارع الوحدة. وتوفر المنشأة الجديدة للعملاء تجربة متكاملة تشمل أداء مهام المبيعات وخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، تحت سقفٍ واحد. وسيتم إغلاق صالة عرض الفطيم تويوتا في الشارقة التي توجد في المنطقة الصناعية اعتباراً من اليوم، فيما ستواصل المنشأة التي تم تحديثها والتي تقع في شارع الوحدة تقديم الخدمات ضمن مبنى واحد متكامل لجميع العملاء في إمارة الشارقة.

أعلنت «نيسان» أمس عن نتائج أعمالها في الشرق الأوسط للسنة المالية 2018، حيث شهد أداؤها نجاحاً كبيراً في المنطقة. فقد بلغت حصة «نيسان» من السوق في الخليج نسبة قياسية ناهزت الـ16.9%، أي بزيادة 2.9 نقطة مقارنة بالعامين الماضيين. كما سجّلت نمواً كبيراً في الشرق الأوسط الأوسع، حيث بلغت حصتها السوقية 15.7%.

وبقيت مجموعة طرازات «نيسان باترول» متصدرة فئتها في الإمارات، حيث استحوذت على 45.2% من السوق. وشهدت عائلة «نيسان باترول سفاري» نمواً ثابتاً في المبيعات السنوية بلغ 28.4% بفضل طرح طرازات لافتة منها مثل «نيسان باترول غزال» و«فالكون».

وحافظت «نيسان صني» على الصدارة في فئتها، حيث سجلت مبيعاتها نمواً بلغ 58%، ووصلت حصتها من السوق إلى 52.1%.