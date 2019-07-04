«إس إن سي - لافالين» تحصل على عقد من «الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إس إن سي - لافالين» أنها وقّعت اتفاقية لمدة 3 أعوام لتوفير خدمات الدعم في مجال الهندسة وإدارة المشاريع لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم».

وبموجب الاتفاقية، تقدّم «إس إن سي - لافالين» خدمات هندسية تغطي الجوانب ذات الصلة بمحطة توليد الطاقة وتوزيع الطاقة وتحلية المياه وصهر الألمنيوم ومصانع الصب والكربون في مجمّعات «الطويلة» و«جبل علي» لصهر الألمنيوم التابعة للشركة. كما تشمل الاتفاقية توفير خدمات هندسية لمصفاة «الطويلة» لتكرير الألومينا وخدمات إدارة المشاريع مثل إدارة الإنشاءات، وضبط التكاليف، والتخطيط، وهندسة العقود، وإدارة محفظة المشاريع.

وبدأت الشراكة بين الجانبين في 2004 من خلال تقديم خدمات التصاميم الهندسية الأولية، والهندسة والمشتريات والبناء، وتجهيز كل المعلومات الفنية والتصاميم المطلوبة لتطبيق التقنيات الجديدة لـمؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال) وجميع مشاريع التوسع الخاصة بها. وساهم تسليم الأعمال المتكررة ضمن الجدول الزمني المحدد ونطاق الميزانية في زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بمجمّع «جبل علي» لصهر الألمنيوم من 680 ألف طن سنوياً إلى الطاقة الحالية (التي تبلغ نحو 1.1 مليون طن سنوياً). ومجمّع «الطويلة» لصهر الألمنيوم سيكون أكبر مصهر للألمنيوم أحادي الموقع في العالم عند إنشائه.