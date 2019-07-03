الإمارات أولى دول المنطقة في التنوع الاقتصادي

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أكدت مجلة «بتروليم إيكونومست» البريطانية، أن الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرك أهمية التنوع الاقتصادي وتتبناه، كما هي الدولة الأولى في المنطقة في تطبيق هذا التنوع وتحقيق النجاح فيه.

ونشرت المجلة تقريراً خاصاً عن خطط التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، أوضح أن الإمارات تتبنى خططاً طموحة لاستدامة عائداتها النفطية والظهور بقوة كدولة رائدة للاقتصاد الأخضر.

وأضاف، أن الإمارات تسعى إلى تعظيم إنتاجها من النفط أيضاً بجانب تركيزها خلال السنوات الأخيرة على قطاعي الغاز والطاقة المتجددة لغرض مجاراة التحول العالمي. وأوضح التقرير، أن الإمارات تسعى بعزيمة إلى اعتلاء صدارة دول العالم في مجال الطاقة من حيث حجم السوق، والتقنية والابتكار المُستخدَمَين في صناعة الطاقة.