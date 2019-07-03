لاغارد تتنحى من صندوق النقد لترأس «المركزي الأوروبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تخلّت كريستين لاغارد مؤقتاً عن منصبها مديرةً لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لما ذكرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وقالت لاغارد، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وعلى ضوء ذلك، وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي مديرةً للصندوق خلال فترة ترشيحي».

وكانت قد تولت لاغارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفاً لجون ليبسكاي الذي كان مديراً بالإنابة للصندوق.

وتسلّمت لاغارد عدة مناصب وزارية في فرنسا، من ضمنها وزارتا الزراعة والتجارة.