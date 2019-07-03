«مجموعة الجابر» تعيد هيكلة ديون بـ 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي ـ البيان

اتفقت مجموعة الجابر ومقرها أبوظبي مع البنوك الدائنة على إعادة هيكلة ديون قدرها 1.5 مليار دولار، وذلك للمرة الثانية، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر عليمة بالصفقة. وأضافت المصادر، أن المجموعة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مع نحو 20 دائناً من أجل تمديد فترات السداد حتى ديسمبر عام 2026. وسوف تسعى المجموعة إلى الحصول على 1.63 مليار درهم (444 مليون دولار) من بيع بعض الأصول حتى نهاية عام 2020 وهي تقوم حالياً بالبحث عن مديرين لإدارة عملية البيع.

وسوف تحاول عائلة الجابر ومساهمون آخرون جمع نحو 765 مليون درهم من خلال بيع بعض الأصول الشخصية، وفق ما قالته المصادر. كما تعهدت البنوك بتمويل مشاريع الجابر بمقدار 1.5 مليار درهم. والمتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول سبتمبر العام الجاري، بعد تلقي جميع الدائنين الموافقة.