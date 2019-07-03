شركة تخطيط مالي أسترالية تفتح مكتباً في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ينوي صندوق «أطلس ويلث» الأسترالي للتخطيط المالي فتح مكتب له في مركز دبي المالي العالمي، وسوف يكون أول مكتب للصندوق خارج أستراليا.

تلقى الصندوق الأسترالي حتى الآن موافقة مبدئية من الجهات المختصة في دبي، ويعمل على الانتهاء من متطلبات الترخيص النهائي.

وسوف يقوم الصندوق بتوفير الخدمات إلى المقيمين من الأستراليين في الإمارات ومنطقة الخليج، حيث يقيم نحو 35 ألف أسترالي في دول الخليج.

ونقلت مجلة «إنترناشيونال إدفايزر» عن بريت إيفانز مدير عام الصندوق أن اختيار دبي، وخاصة مركز دبي المالي العالمي، كان هو الخيار الطبيعي لنا. ويتطابق نظام عمل مركز دبي المالي العالمي مع المعايير الدولية والمعايير الأسترالية، وفق ما قاله إيفانز، لافتاً إلى أن نظامنا الداخلي وإجراءاتنا لا تتطلب الكثير لكي تتوافق مع ترخيص المركز.