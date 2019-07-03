اللولو توسّع أعمالها بفرع ثان في ماليزيا

المصدر: كوالالمبور - البيان

واصلت مجموعة اللولو العالمية استراتيجيتها التوسعية الطموحة الرامية إلى تعزيز حضورها في الإمارات وخارجها وافتتحت الهايبرماركت الثاني لها في العاصمة الماليزية كوالالمبور. افتتح الفرع الجديد رسمياً سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين الماليزي، بحضور خالد غانم الغيث، سفير الإمارات لدى ماليزيا، ونيلوفر محمد البستكي نائب رئيس البعثة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.

واصطحب يوسف علي موسليام، وزير التجارة الداخلية الماليزي وكبار الشخصيات في جولة داخل مركز التسوق الجديد وأطلعهم على مختلف أقسام ومميزات ومرافق مركز التسوق الجديد.

وقال سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين الماليزي: «إننا فخورون بجهود واستثمارات اللولو في ماليزيا، إنهم لا يستثمرون فقط في قطاع التجزئة ولكن أيضاً يدعمون قطاعنا الزراعي عبر التصدير ».