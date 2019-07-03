«جراندويلد» لبناء السفن تحقق نتائج متميزة مدعومة بـ «صنع في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة جراندويلد لبناء السفن، ومقرها دبي تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2018، لتكرس مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في الصناعة البحرية والتي تضع علامة «صنع في الإمارات» على منتجاتها، وتشمل إنجازات الشركة تقديم خدماتها المستدامة والصديقة للبيئة، إضافة إلى فوزها بالعديد من الصفقات والعقود الجديدة، لتثبت الشركة مجدداً نجاحها في المحافظة على ولاء عملائها مع القدرة على استقطاب عملاء جدد للتمتع بخدماتها عالية الجودة والتي تلتزم بأعلى المعايير، لتصبح الشركة وجهة مفضلة لتقديم الخدمات البحرية المتكاملة.

وقال جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: «نفخر في جراندويلد أن منتجاتنا تحمل علامة «صنع في الإمارات» التي باتت معروفة بسمعتها عالية الجودة من قبل الصناعة البحرية عالمياً، وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهد ورفع جودة منتجاتنا لتواكب هذه المكانة، وأصبحنا وجهة متميزة وموثوقة في مجال صناعة قوارب الخدمات البحرية، وقطر السفن، وقوارب الأمن والدعم البحري، ويعتمد على خدماتنا مجموعة واسعة من الجهات والشركات الرائدة في الصناعة البحرية، وخدمات الحقول البحرية ومشغلي الموانئ ومحطات الحاويات.