اتفاقية مدفوعات بين أكبر ناقل جوي بالفلبين والأنصاري للصرافة

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «سيبو باسيفيك»، أكبر ناقل جوي في الفلبين، اتفاقية شراكة مع «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية لتوفير حلول دفع سهلة ومريحة للمسافرين من الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء الذين يسافرون على متن خطوط طيران «سيبو باسيفيك» من دفع قيمة تذاكر الطيران عبر أكثر من 190 فرعاً للأنصاري للصرافة المنتشرة في الدولة.

كما أصبح بإمكان المسافرين الذين يرغبون بدفع قيمة تذاكر السفر نقداً القيام بذلك من خلال خدمات الدفع المتوفرة في أي من فروع الأنصاري، وذلك للحجوزات التي قاموا بها من خلال الموقع الإلكتروني لـ «سيبو باسيفيك» أو عبر تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الحجوزات عبر الهاتف، في غضون 24 ساعة.