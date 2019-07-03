«الاتحاد» تطلق طائرتها إيرباص A380 إلى سيؤول

المصدر: سيؤول - البيان

احتفلت الاتحاد للطيران أمس بتشغيل طائرتها العملاقة من طراز إيرباص A380 لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول. وأقامت الشركة حفل استقبال تحت عنوان «ليلة أبوظبي» في فندق «ذا شيلا» الشهير بالعاصمة سيؤول، حيث أتاحت الفعالية فرصة للضيوف للتعرف عن قرب على الثقافتين الكورية والإماراتية.

وتضمنت الفعالية عروضاً لفنانين عرب وكوريين. وقدمت الأمسية كذلك لمحة عن التجارب المبهرة التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في أبوظبي. وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: يسعدنا أن تنضم سيؤول إلى الوجهات التي تخدمها طائراتنا إيرباص A380 مع زيادة الطاقة الاستيعابية وتجارب السفر الفريدة التي تقدمها الطائرة.