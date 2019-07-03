إطلاق الموقع الإلكتروني المطور لـ «الاتحادية للضرائب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الجديد المطور الذي يعتمد على أحدث تقنيات العرض، ويشكل نافذة واسعة توفر للمتصفحين مجموعة متنوعة من الخدمات والمميزات التي تُسهل الحصول على أي معلومات حول النظام الضريبي في الدولة وآلياته، ويتيح للخاضعين للضريبة تقديم استماراتهم إلكترونياً.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الموقع المطور الجديد: tax.gov.ae يعد منصة إلكترونية شاملة تضم باقة من وسائل التوعية والتثقيف، والخدمات الإلكترونية التي تركز على تصميم التجربة الإلكترونية الملائمة لكل مستخدم حسب احتياجاته، وتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر خاصية بحث متقدمة وأتمتة الاستمارات.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «حرصت الهيئة على تصميم موقعها الجديد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الموقع بوصفه منصة رئيسية للهيئة الاتحادية للضرائب، وبهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال وتسهيل الوصول للمتعاملين، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز التفاعل بين الهيئة وقطاعات الأعمال المختلفة على مدار الساعة».

إرشادات

وأضاف: «يتم من خلال هذه المنصة توفير كل الأدلة والإرشادات التوعوية والتثقيفية الداعمة للامتثال الضريبي، ويسهم الموقع في تعزيز التفاعل مع المستخدمين، وتسهيل الوصول للمعلومات عبر مجموعة من الخواص المتقدمة، من أبرزها خاصية البحث المتقدم عبر الملفات، وتفعيل البحث عن الوكلاء الضريبيين وشركات التخليص عبر الاسم والموقع الجغرافي، كما تمت أتمتة كل الاستمارات لضمان صحة البيانات المقدمة، وبالتالي سرعة استجابة الهيئة للطلبات المقدمة من دافعي الضرائب، إضافة إلى مكتبة ضريبية شاملة لكل الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكتروني والفيديوهات والرسوم البيانية المبسطة».

وقال: «يتميز الموقع المطور للهيئة بمخطط واضح وسلس يركز بصفة أساسية على تلبية توقعات زوار الموقع وتوفير كل احتياجاتهم من خلال تجربة ثرية، ومفيدة، وجذابة تراعي سهولة التصفح، والوصول إلى الصفحة المطلوبة بتقليل عدد النقرات إلى 3 كحدٍ أقصى، فضلاً عن توفير خيارات البحث عبر العناوين وداخل محتويات الصفحات، مع بساطة التصميم، وتوفير مكتبة ضريبية شاملة مرتبة أبجدياً، يمكن الوصول لها بسهولة تامة».

تحسين التجربة

وأعرب خالد البستاني عن أمله في أن يسهم الموقع الإلكتروني الجديد في تحسين التجربة الإلكترونية لمستخدميه من دافعي الضرائب، وأن يحظى بالتفاعل من قبل المستخدمين، داعياً كل المعنيين إلى تصفح الموقع والاستفادة من الخدمات التي يوفرها.

واختتم قائلاً: «يأتي إطلاق الموقع الجديد ضمن جهود الهيئة لمواصلة تحديث أنظمتها الإلكترونية المتكاملة لإدارة الضرائب بمستويات كفاءة أكثر تميزاً، وما يتضمنه ذلك من إجراءات ميسرة وسريعة، فضلاً عن توفير متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير العالمية».