«فليكس باي» توفر للشركات خيارات وصول الموظفين لرواتبهم قبل استحقاقها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فليكس باي.كوم، التي تعمل في مجالات التأثير الاجتماعي، أنها حصلت على خط تمويلي جديد من مجموعة من المستثمرين الأفراد والشركات لدعم استثماراتها في منصتها المالية المتطورة التي تمكن الشركات من توفير خيار مرن للموظفين بالوصول إلى رواتبهم أو جزء منها في وقت مبكر من يوم الاستحقاق الشهري.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها أن إطلاق أعمال هذه المنصة سيكون في سوق الإمارات كبداية حقيقية لأعمالها، وفي السوق السعودية مع نهاية العام الجاري لتوفير خيارات مرنة للشركات، خصوصاً أن المنصات المماثلة حققت نجاحات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتعتمد الشركة على الحلول القائمة على آلية عمل السحابة، حيث يمكن لأصحاب العمل تقديم هذه الحلول لموظفيهم للمساعدة في التغلب على النقص المالي لاحتياجاتهم حتى يوم استحقاق الراتب، فهذه المنصة المالية ستمكن أصحاب العمل من الاستثمار مباشرة في أصولهم الأكثر قيمة، وهم موظفوهم، خصوصاً أن هذه الحلول لا تأتي بأي تكلفة لصاحب العمل، كما أنه ليس هناك حاجة إلى أي عمليات دمج مع النظام.

وأكدت الشركة أن استخدام منصة فليكس باي سيمكن الموظفين من الوصول بسهولة إلى جزء من رواتبهم التي يستحقونها بالفعل آخر الشهر بسعر فائدة صفر، ودفع رسوم معاملة رمزية ثابتة، كما يمكنهم إجراء التحويلات البنكية وبدء خطة الادخار والمزيد في بيئة آمنة، علماً أن الشركة صاحبة العمل ستقوم بدفع السلفة التي أخذها الموظف والرسوم بعد ذلك إلى فليكس باي خلال دورة الرواتب مع نهاية الشهر، بينما يتلقى الموظفون رواتبهم مخصوماً منها مبلغ السلفة والرسوم التي دفعوها بالفعل في وقت سابق من الشهر نفسه.

تأسيس

والشركة أسسها رجل الأعمال الناجح مايكل تروشلر الذي سبق له إطلاق سيترس تي في، وهي القناة المتخصصة في مجال التسوق التلفزيوني الإقليمي، وشربل نصر الذي شغل منصب مدير العمليات في سيترس تي في لعدة سنوات قبل الانضمام إلى فليكس باي.

وقال مايكل تروشلر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«فليكس باي»: هذه المنصة تقدم حلاً عملياً للمشكلات التي قد تعتري حياة الموظفين الذين ينتظرون يوم استحقاق الراتب آخر الشهر، وهم يعانون من صعوبة النفقات المالية أثناء الطوارئ والأزمات.

وأضاف: رؤيتنا هي استخدام التكنولوجيا بشكل مبسط لتوفير الأمن المالي والادخار لملايين الموظفين الذين يعانون من الضغوط المالية في حياتهم، وذلك من أموالهم التي يستحقونها بالفعل، فنحن نتطلع إلى الترحيب بالشركات التي تشاركنا هذه الأهداف، والباحثة عن الحلول العملية التي تساعد موظفيها في التغلب على تحديات وأعباء الحياة.

وقال إدريس الرفاعي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيتشر التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في أعمال التسليم، وهي من أوائل الشركات التي استفادت من الحلول المالية التي تقدمها منصة «فليكس باي»: نسعى دائماً لتقديم مزايا مفيدة لموظفينا من خلال تقديم الحلول التي توفرها منصة فليكس باي، حيث نقوم بإزالة الضغوط والأعباء المالية من على كاهل موظفينا، وتمكين مَن هم في أمسّ الحاجة إلى الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة بالفعل كلما احتاجوا إليها».

رواتب

تعد فليكس باي أول كيان من نوعه في دول التعاون لتمكين أصحاب الأعمال من توفير نظام دفع فوري وديناميكي لدفع الرواتب، وتعمل الشركة وكيلاً بين أصحاب العمل وقاعدة الموظفين، حيث تقدم جزءاً من الرواتب المستحقة بالفعل نيابة عن صاحب العمل من خلال بنك أبوظبي التجاري.