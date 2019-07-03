دبي تستضيف مؤتمر برنامج المشغل الاقتصادي 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي من مقر منظمة التجارة العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل وخلال جلسات مجلس المنظمة، عن استضافة دبي للمؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الأول من نوعه في المنطقة بين 10 - 12 مارس 2020 بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، بمواكبة الحدث العالمي إكسبو والقمة الاستثنائية «قمة إكسبو للحكومات 2020»، حيث تعزز الإمارات مكانتها كنقطة محورية في التجارة العالمية.

ويعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في العمل الجمركي، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، كما يُمكّن الشركات المعتمدة فيه من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، وبخاصة أسواق الدول الأعضاء في البرنامج.وشارك أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ضمن وفد دولة الإمارات في الجلسات التي عقدت في مقر المنظمة في بروكسل من 27 إلى 29 يونيو 2019.

ومن بين الأدوات المهمة التي ناقشها واعتمدها المجلس إصدار 2022 من النظام المنسق الذي جاء ببعض التعديلات الجديرة بالملاحظة وهي عبارة عن بنود جديدة أو ملاحظات تعريفية للتقنيات الحديثة أو الرئيسية (الطابعات ثلاثية الأبعاد، الهواتف الذكية، الطائرات المسيرة، ومنتجات التبغ الحديثة) والنفايات الإلكترونية وغازات متنوعة ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي.

نقلة نوعية

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن استضافة دبي للمؤتمر للمرة الأولى بالمنطقة، يعكس ما تحقق من إنجازات ويمثل دليلاً على طموحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية في دولة الإمارات حيث تشارك الدولة المجتمع الجمركي في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص.

مؤكدا على أن المؤتمر يمثل إضافة كبيرة في أجندة الأحداث العالمية التي تستضيفها دبي، كونه يعقد لأول مرة بالمنطقة وهذه شهادة نجاح من منظمة التجارة العالمية ومجلس المنظمة لما وصلت له دبي من سمعة عالمية.