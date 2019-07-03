ناسداك دبي تستهدف زيادة التعاون الاستثماري مع كازاخستان

المصدر: دبي- البيان

وقعت ناسداك دبي، أمس، مُذكرة تفاهم مع سمروك كازينا لتعزيز التوعية الدولية بفرص الاستثمار في كازاخستان، وتسهيل طُرق الوصول إلى أسواق البلدين. وسيعمل سمروك كازينا، صندوق الثروات السيادي في كازاخستان، وناسداك دبي، معاً لتعزيز منتجات وحلول أسواق رأس المال الإسلامية ودعم الأسواق المالية في البلدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «بناءً على العلاقات الوثيقة بين البلدين، إن ناسداك دبي على استعداد لتقديم الخبرات والبنية التحتية لإعداد المستثمرين من القطاعين العام والخاص بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في الشركات الكازاخستانية التي تعمل في مجموعة من القطاعات المختلفة، حيث إن العديد من الشركات المزدهرة والفعالة في كازاخستان ستجعل البلاد إحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين على النطاقين الإقليمي والدولي».

وقال كانات ألبسباييف (العضو المنتدب للوجستيات والتعاون الدولي) لدى سمروك كازينا: «تُرحب سمروك كازينا، والتي تربط بين الشرق والغرب، بالمستثمرين الأجانب، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم اليوم شهادة على التزامنا بتطوير وتعزيز الروابط مع البلدان والمؤسسات الأخرى».

وجاء التوقيع بعد مناقشات مستمرة والتي عقدتها سمروك كازينا وعدد من أكبر شركاتها في مقر ناسداك دبي في مايو 2019. حيث حضر هذه المناقشات كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص في الإمارات والمنطقة. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة حامد علي وفريق العمل من ناسداك دبي نور-سلطان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لافتتاح مركز أستانا المالي الدولي.