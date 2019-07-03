2.8 مليار تصرفات عقارات دبي بدعم الرهونات

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 147 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و131 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.5 مليار درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 700 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 1.4 مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 348 مليون درهم.