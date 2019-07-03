«دبي للسياحة» تختتم حملة تسويقية في دول التعاون

المصدر: دبي - وام

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» حملتها التسويقية «#ThisisDubai» التي أطلقتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع منصة «تيك توك» تحت وسم«#ThisisDubai».

وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود «دبي للسياحة»، الرامية دائماً إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، وخصوصاً في الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي، حيث تتوفر منصّة «تيك توك» في 150 سوقاً حول العالم.

وقدّم المشاركون في المسابقة التي تضمنتها الحملة 9.8 ملايين مقطع فيديو حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة، وهي المقاطع التي قدمت لمحات متنوعة عن التجارب السياحية المتكاملة التي خاضها الزوار في دبي. وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن «دبي للسياحة» تضع ضمن أولوياتها استراتيجية تنويع قنوات الاتصال الحديثة، بهدف الوصول إلى الجمهور المستهدف في الأسواق الرئيسية والواعدة، لا سيما مع انتشار منصات اجتماعية قادرة على استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين ممن يتداولون مقاطع فيديو تسلط الضوء على دبي ومقوماتها وتجاربها المتنوعة، بوصفها وجهة سياحية مميزة، وفي الوقت ذاته تواكب الدائرة البرامج والأدوات التي يحبّذ المسافرون استخدامها.