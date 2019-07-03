سلطة دبي للخدمات المالية تقبل تسجيل 4 شركات للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

وافقت سلطة دبي للخدمات المالية على أربع شركات للتكنولوجيا المالية للتسجيل في دورة صيف 2019، حيث بات بإمكانها التقدم بطلب للحصول على رخصة اختبار الابتكار من السلطة، ويتوقع أن تمنح سلطة دبي للخدمات المالية الدفعة الأولى من رخصة اختبار الابتكار في شهر أكتوبر من هذا العام.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية دعت الشركات العالمية للتسجيل في دورة صيف 2019، حيث حظيت دعوتها باهتمام عالمي كبير من الشركات التي تقدم منتجات وحلولاً تكنولوجية مبتكرة لمجموعة متنوعة من نماذج الأعمال.

وتعتزم الشركات الناجحة المشاركة في التمويل الجماعي للأسهم مع آلية حماية ترميز البيانات، وتشغيل منصة تمويل جماعي للعقارات تعتمد تقنية «البلوك تشين»، وتسهيل سبل توفير للتمويل تكون مدعومة بتقنية «البلوك تشين». ويقدم برنامج رخصة اختبار الابتكار فرصة للشركات أن تختبر حلولها الخاصة بالتكنولوجيا المالية في ومن مركز دبي المالي العالمي، كما يمنحها المرونة الكافية لتطوير واختبار مفاهيمها ضمن بيئة محددة.

ويتم إطلاق دورتين سنوياً للتقدم للحصول على رخصة اختبار الابتكار، حيث ستكون الفرصة التالية لتقديم الطلبات في دورة نوفمبر 2019.