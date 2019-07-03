نافذة الأعمال

أعلن المصرف المركزي أنـه سيصدر مسكوكة تذكارية من الفضة واخرى من الدرهم بمناسبـة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس بنك دبي التجاري، وذلك اعتباراً من اليوم. ويتضمن وجه المسكوكة شعار المناسبة، فيما يحمل الجانب الخلفي للمسكوكة اسم الامارات ، مكتوباً باللغتين العربية والانجليزية والقيمة الاسمية (50 درهماً).

تشارك الإمارات بجناح كامل في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» في نسخته الثانية بالقاهرة بين 7 - 9 نوفمبر المقبل.

وسيكون هناك حضور قوي للغرف التجارية بأبوظبي والشارقة وعجمان. يأتي ذلك بعد نجاح المشاركة الإماراتية في المعرض العام الماضي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضوراً فعالاً. وتم إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية.

أعلنت شركة سراج باور، المزود لحلول أنظمة الطاقة الشمسية في الإمارات، أمس تركيب محطة توليد الطاقة الشمسية في مقر شركة «آر إس إيه تالك»، شركة الخدمات اللوجستية الكيماوية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع المجموعة المتخصصة بحلول سلاسل التوريد.

وتم تركيب النظام الجديد على سطح منشأة تخزين المواد الكيميائية غير الخطرة التابعة لـ«آر إس إيه تالك» في منطقة دبي الجنوب. والمشروع هو رابع محطات توليد الطاقة الشمسية التي تنفذها «سراج باور» على أسطح المباني التابعة لمجموعة «آر إس إيه جلوبال» منذ توقيع الطرفين على مخطط تأجير وحدات الطاقة الشمسية الممولة بالكامل قبل عامين.

تعاون بنك رأس الخيمة الوطني مع مزودي حلول الدفع الرقمية غوغل باي وفيتبت باي وغارمن باي، بالإضافة إلى الشركاء الحاليين المتمثلين في كل من سامسونغ باي وأبل باي، وذلك بهدف تمكين العملاء وتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية لهم.

ويمكن لحاملي بطاقات الخصم المباشر والائتمان والدفع المسبق من بنك رأس الخيمة الوطني الآن إضافة بيانات بطاقاتهم على هواتفهم وساعاتهم الذكية للتمتع بوصول فوري إلى خدمة الدفع دون لمس عند نقاط البيع، بالإضافة إلى استخدام تقنية السحب النقدي بدون لمس على أجهزة الصراف الآلي المجهزة لذلك والتابعة لبنك رأس الخيمة الوطني دون الحاجة إلى حمل البطاقة المادية.

تعمل شركة فيزا على تمكين المتسوقين من اختيار طريقة الدفع التي يفضلونها قبل عملية الشراء وخلالها أو بعدها وذلك بإطلاق باقة جديدة من حلول فيزا للتقسيط عبر واجهة برمجة التطبيقات. وسيتيح البرنامج التجريبي للجهات المصدرة للبطاقات والتجار المشاركين تقديم عروض تقسيط الدفعات للعملاء باستخدام بطاقات Visa وذلك خلال إتمام عملية الشراء.

وعبر حلول التقسيط الجديدة، سيحظى أصحاب بطاقات فيزا بخيار تقسيم المبلغ الإجمالي للمشتريات المستوفية للشروط إلى دفعات صغيرة متساوية لمدة زمنية محددة سواء في المتاجر أو عند الشراء عبر الإنترنت أو أثناء السفر.

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، خدمة «تجربة قيادة رينو في أي مكان» التي تتيح لعملاء الشركة في دبي والشارقة تجربة سيارات «رينو» من المنزل أو العمل أو مراكز التسوق وغيرها دون الحاجة إلى زيارة صالات العرض.

ومع هذه الخـدمة باتت تجارب القيادة أسهل بفضل شبكة التوزيع القوية التي تحظى بها «العربية للسيارات»، حيث توفر الشركة الوقت على العميل عبر إحضار السيارة إلى أي مكان يريده ضمن إمارتي دبي والشارقة لإجراء تجربة القيادة.

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي استحواذها على مبنى تجاري بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، وذلك نيابة عن مستثمريها، في صفقة قُدرت بأكثر من 120 مليون دولار بذلك ترفع الشركة استثماراتها في سوق العقارات الامريكي الى 200 مليون دولار.

وقال محمد الناصري، رئيس مجلس إدارة «الخليج للإستثمار الإسلامي»: نواصل البحث عن فرص استثمارية متنوعة عبر مجموعة واسعة من الأصول البديلة مع استمرار قوة أساسيات السوق العقاري والاقتصادي.