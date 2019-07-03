موانئ أبوظبي تنال مواصفة الاعتماد البلاتيني

المصدر: أبوظبي- البيان

نالت موانئ أبوظبي الاعتماد البلاتيني العالمي من «المستثمرون في الموارد البشرية»، وهي مواصفة عالمية تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره من خلال التركيز على رأس المال الأهم وهو العنصر البشري. وبهذا الإنجاز تكون موانئ أبوظبي أول مؤسسة في الشرق الأوسط تنال الاعتماد البلاتيني من «المستثمرون في الموارد البشرية»، والذي يعتبر أعلى تقييم ضمن مؤشرات هذه المؤسسة، وذلك لتميز الشركة في تحقيق نتائج مستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد البشرية.

وجاء حصول موانئ أبوظبي على الاعتماد البلاتيني من المحاولة الأولى بعد أن خضعت لعملية تقييم واسعة وصارمة قام بها أحد المقيمين المستقلين، حيث جمع المعلومات الكمية والنوعية من مختلف وحدات الأعمال التابعة لموانئ أبوظبي لدراسة بيئة العمل وكيفية إنجاز الأعمال.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن هذا الإنجاز المهم يلقي الضوء على مكانة موانئ أبوظبي ونجاحها في تحقيق إدارة فعالة للموارد البشرية وإرساء نموذج عمل ناجح وبيئة متميزة تشجع على تطوير المواهب والابتكار. يذكر أن 1% فقط من المؤسسات الخاضعة لتقييم مؤسسة «المستثمرون في الموارد البشرية» حول العالم نالت الاعتماد البلاتيني.