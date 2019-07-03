«أوليفر وايمان»: اقتصاد الإمارات يتمتع بمرونة عالية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أكد تقرير لشركة اوليفر وايمان للدراسات الاستراتيجية والاستشارات أن اقتصاد الإمارات يتمتع بدرجة عالية من المرونة بفضل الجمع بين الأصول السائلة الكبيرة وانخفاض معدل الديون الخارجية. وفيما أثر تأرجح أسعار النفط العالمية على سرعة النمو الاقتصادي الخليجي عموماً، فإن اقتصاد الإمارات تمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار.

وأشار التقرير إلى أن اتخاذ الإمارات خطوة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عزز جهود تنويع المصادر. وأكد التقرير أن هناك فرصاً كبيرة للنمو الكبيرة في السنوات المقبلة في مجالات تتضمن إعادة هيكلة القطاع العام وتنويع مصادر الطاقة والبتروكيماويات، إلى جانب طفرة الفينتك التي قطعت الإمارات فيها شوطاً لا بأس به مقارنة بدول أخرى وتحديث وسائل النقل ودعم قطاعات البناء والسياحة.