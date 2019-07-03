«نيويورك تايمز»: موانئ دبي العالمية تسعى لمزيد من التوسع

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شركة موانئ دبي العالمية تسعى إلى مزيد من التوسع وطرق مجالات جديدة. وعلقت الصحيفة الأمريكية على صفقة شراء موانئ دبي العالمية لشركة توباز للطاقة والملاحة، مشيرة إلى أنها خطوة أخرى توفر لموانئ دبي العالمية الفرصة للتوسع عالمياً، حيث أعلنت الشركة أن الصفقة ستمكنها من فتح الباب لفرص أعمال جديدة، منها زيادة حجم أعمالها ومناولتها عبر أذربيجان وطرق الطاقة حول بحر قزوين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية قوله إن الصفقة تعزز قوة الشركة وعملياتها في اللوجستيات البحرية، حيث إن شركة بي اند أو التي تملكها موانئ دبي العالمية لديها أكثر من 300 سفينة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تعمل على أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لها إلى 100 مليون حاوية بنهاية عام 2020، ارتفاعاً من 90 مليون حاوية بنهاية 2018. وتدير الشركة 78 محطة موزعة على 6 قارات، مشيرة إلى أن موانئ دبي العالمية قامت بـ 5 عمليات استحواذ رئيسة من قبل، أولها في الهند من خلال الدخول في تحالف مع شركة «NIIF» لتملك 90% من شركة «كونتيننتال»، كما استحوذت على 100% من شركة كوزموس في بيرو.

وفازت الشركة أيضا بحق الامتياز لمدة 30 عاماً لميناء «بنانا» في الكونغو الديمقراطية. إضافة إلى ذلك حصلت موانئ دبي العالمية على عقد امتياز لمدة 20 عاماً لبناء 1000 هكتار من المستودعات في «باماكو» في مالي، متوقعة البدء في المشروع خلال عام 2019، كما استحوذت موانئ دبي العالمية على شركة «يونيفيدر» في الدنمارك.