«هيلينيك شيبينج نيوز»: الإمارات مركز عالمي للتجارة البحرية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث أن الإمارات، ومركزها للتجارة البحرية في جبل علي في دبي، تعد من أكبر المستفيدين من حركة التجارة البحرية في العالم. وأوضح تقرير موقع هيلينيك شيبينج نيوز لمعلومات الشحن البحري والتجارة البحرية أن التجارة البحرية عبر الإمارات ارتفعت من 5.05 ملايين حاوية عام 2001 إلى 21.28 مليون حاوية عام 2017.

ونقل التقرير عن سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية قوله إنه سيكون ممكناً في المستقبل نقل الشحنات بسرعة الطيران وبتكلفة النقل البري، عن طريق استخدام نظام الهايبرلوب السريع القادر على نقل الشحنات بسرعة ألف كلم في الساعة. ومن المتوقع تشغيل هذا النظام في الموانئ خلال العقد المقبل. وقالت غرفة دبي أن القطاع البحري يوفر 3.3% من الوظائف في الإمارة، وأن هناك 76200 وظيفة في قطاعات لها علاقة بالنقل البحري.

كانت مؤسسة مينون ايكونوميكس العالمية أعلنت في أبريل الماضي أن دبي تقدمت مركزاً إضافياً عن مركزها لعام 2017، عندما كان ترتيبها العاشر عالمياً بين أهم العواصم البحرية، وهي تحتل المركز الأول حالياً في الشرق الأوسط. وأرجع بن سليم ذلك إلى تركيز دبي على الأبحاث والتطوير والابتكار وتطوير برامج لوجستية وبنية تحتية متقدمة وتشريعات تخدم هذه الأهداف.

ولفت التقرير إلى أنه خلال العقد المقبل، فإن التجارة البحرية عبر تلك المنطقة من المتوقع أن تحقق نمواً جيداً. وفي ظل الاستثمارات الكبيرة في الموانئ والبنية التحتية البحرية في الإمارات، فإنها تعتبر مركزاً عالمياً للخدمات البحرية واللوجستية، وفق ما قاله بيتر ريتشارد الرئيس التنفيذي مجموعة غلفتينر، والذي يتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون للأتمتة تأثير كبير على عمل الموانئ وصناعة اللوجستيات. والأتمتة في قطاع الشحن البحري تنمو لكن ببطء، وهناك 5% فقط من إجمالي الحاويات المتداولة جرى التعامل معها آلياً خلال العامين الماضيين.