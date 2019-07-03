نمو الناتج المحلي لإمارة عجمان بنسبة 3.1 %

المصدر: عجمان- البيان

أظهر تقرير لمركز الإحصاء والتنافسية بإمارة عجمان ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان من 18,72 مليار درهم عام 2016 إلى 19,3 مليار درهم عام 2017، محققاً بذلك معدل نمو بلغ حوالي 3.1 %.

وجاء في التقرير أن اقتصاد إمارة عجمان حقق تطوراً ونمواً سريعاً ومطرداً خلال السنوات الماضية بسبب سياسة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان بالأسعار الجارية خلال السنوات الخمس الماضية من 16,45 مليار درهم في عام 2013 إلى 19,3 مليار درهم في عام 2017 محققاً بذلك نسبة نمو 17% وبزيادة حوالي 3 مليارات درهم.

وساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 33.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التشييد والبناء بنسبة 14.7%، بينما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة12.1%، ويؤكد النمو مرونة اقتصاد إمارة عجمان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.