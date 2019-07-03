الإمارات حلقة وصل رئيسية في سلسلة الإمدادات العالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن الإمارات نجحت في تطوير دور محوري كحلقة وصل رئيسية في سلسلة الإمدادات والتوريدات العالمية.

ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن الخدمات اللوجستية في الإمارات، مؤكدة أن الإمارات تضطلع بهذا الدور حالياً بنجاح واقتدار، معتمدة في ذلك على موانئها ومطاراتها التي تعمل كمراكز رئيسية شديدة الأهمية على مسارات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بين قارتي أوروبا وآسيا.

وأضاف التقرير، أن ثمة مجموعة من العوامل تتضافر لتضمن للإمارات احتفاظها بقدرتها على تقديم خدمات وتسهيلات لوجستية على أعلى مستوى، سواءً عبر البحر أو الجو.

ومن أهم هذه العوامل حرص حكومة الإمارات على الاستثمار بصورة مكثفة في البنية التحتية لقطاع النقل، وإصرارها على التطوير المتواصل لمناطقها الحرة، وخفض مستوى البيروقراطية إلى أدنى حد ممكن في إدارة الأنشطة التجارية. وأوضح أن الثروة الهيدروكربونية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات تساعدها على خفض كلفة المرافق إلى ما دون الأسعار القياسية العالمية.