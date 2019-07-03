28 مليار درهم المشاريع الإماراتية المنجزة في يونيو

المصدر: دبي- البيان

تجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع الإنشاءات العمرانية 4.11 تريليونات درهم وفقاً لتقرير-بي إن سي، حيث تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمشاريع البناء العمرانية، وتبلغ قيمتها 476.5 مليار دولار (1.75 تريليون درهم)، تليها المملكة العربية السعودية بمشروعات تبلغ قيمتها 406.2 مليارات دولار.

وسجل شهر يونيو نسبة إنجاز عالياً نسبياً في حجم المشاريع، حيث شهدت الإمارات في يونيو الماضي إنجاز مشاريع بقيمة 7.7 مليارات دولار (٢٨٫٢ مليار درهم).

وتجاوزت القيمة الإجمالية لأكثر من 26,000 مشروع بناء 2.52 تريليون دولار وفقاً لتقرير شهر يونيو - الصادر عن شبكة بي إن سي، لمعلومات البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتصدر السعودية دول الخليج في إجمالي قيمة مشاريع البناء البالغة 895 مليار دولار، تليها الإمارات بمشروعات قيمتها 3.05 تريليونات درهم في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير والتنفيذ.

وارتفعت قيمة 13،927 مشروعاً للتشييد العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي قيد الإنشاء إلى 1.13 تريليون درهم في يونيو، وبلغت قيمة 4.980 مشاريع للتشييد العمراني في مراحل التصميم 939 مليار درهم.

وفي مايو 2019، تم تسجيل إعلانات مشاريع جديدة بقيمة 5.3 مليارات دولار من قبل شبكة بي إن سي، وعقود جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار، في حين بلغت إتمام المشاريع 9 مليارات دولار خلال شهر يونيو.