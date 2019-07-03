«أرامكو» تستأنف الاستعدادات للطرح الأولي

المصدر: القاهرة ـ د ب أ

نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت الاستعدادات المرتبطة بإجراء الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» العملاقة، وذلك بعد أشهر من تعليق الاستعدادات.

وعقدت أرامكو، وهي أكثر شركة ربحية في العام، مؤخراً مباحثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لبحث أدوارها المحتملة في عملية الطرح. وقالت المصادر إن العمل المفصل المرتبط بالطرح الأولي قد تزداد سرعته في وقت لاحق من العام الجاري أو مطلع العام القادم.

ولفتت «بلومبرج» إلى أن خطة الطرح ستظل تواجه عقبات كبيرة، من بينها مدى قدرة المملكة على تحقيق هدفها الخاص بتقييم الشركة بتريليوني دولار. كما أن الإقبال على الشراء سيتأثر على الأرجح بانخفاض أسعار النفط وكذلك بتزايد المخاوف بين المؤسسات الاستثمارية إزاء ضخ أموال في شركات الوقود الأحفوري الذي يسهم في تغير المناخ.

وكانت أرامكو علقت رسمياً خطط الطرح العام الماضي، بعدما ظلت تعمل مع البنوك لأكثر من عامين، وقررت بدلاً من ذلك شراء حصة بـ69 مليار دولار في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وقال أحد المصادر إن أرامكو تخطط للانتظار لحين استكمال صفقة سابك قبل المضي في إجراءات الطرح.