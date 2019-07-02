الإمارات الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً على مؤشر الشهرة

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والترتيب الـ 16 عالمياً على مؤشر الشهرة العالمي لعام 2019 متقدمة من المركز السادس والثلاثين في العام 2018، والمركز السابع والعشرين عام 2017، متفوقة على كوريا الجنوبية وبلجيكا وإسبانيا وهونغ كونغ وروسيا.

ويقيس المؤشر شهرة الدول على أساس عناصر تشمل المنتج الثقافي، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة، مدنية سياسات الدولة، وجاذبيتها للعالم الخارجي، ومكانتها العالمية. ولم تتضمن المراكز العشرين الأولى التي تشمل دولة الإمارات أي دولة عربية.

وتضمن المؤشر الصادر عن معهد الشهرة العالمي 75 دولة على مستوى العالم، وجاءت اليابان والنرويج وسويسرا والسويد وفنلندا في المراكز الخمسة الأولى. وكانت مفاجأة المؤشر لهذا العام تراجع كل من أستراليا وبريطانيا سبعة مراكز واحتلالهما المركزين الخامس عشر والتاسع عشر على الترتيب.

وشملت الدول الواقعة في نهاية المؤشر العراق وأوكرانيا وباكستان وبنجلاديش والدومينكان وأنجولا ونيجيريا والفلبين والمغرب، التي احتلت المراكز العشرة الأخيرة على الترتيب.