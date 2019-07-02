«إيرباص» تهنئ «الإمارات» على انطلاق أقصر رحلة بأضخم طائرة

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أرسلت شركة «إيرباص» الفرنسية الشهيرة لتصنيع الطائرات تهنئة عبر «تويتر» أمس إلى «طيران الإمارات» بمناسبة إطلاق أقصر رحلة جوية على متن الطائرة العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380»، وهي الرحلة بين دبي والعاصمة العُمانية مسقط، وغرّدت «إيرباص» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «نتقدم بالتهنئة إلى «طيران الإمارات» بمناسبة تحطيم رقم قياسي جديد باستخدام الطائرة من طراز «إيرباص إيه 380».

تجربة

ونشعر بالسعادة لكون الفرصة متاحة الآن أمام المسافرين بين دبي ومسقط للتمتع بالطائرة الأكثر شهرة وراحة، والتي ستزودهم بتجربة سفر لا مثيل لها».

وكانت «طيران الإمارات» بدورها قد غردت أمس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «اليوم صنعنا التاريخ بإطلاق الرحلة الجوية الأقصر على متن الطائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، وهي الرحلة بين دبي ومسقط. انضموا إلينا في الاحتفال برحلة جوية لا تتجاوز مسافتها 349 كيلومتراً من خلال شريط فيديو قصير أيضاً للرحلة الافتتاحية، حيث لا تتجاوز مدته 3,49 ثوانٍ».