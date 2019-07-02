«فيتش» تثبّت تصنيف شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي ـ البيان

ثبتت وكالة فيتش العالمية شركة «تطوير مجمع دبي للاستثمار» على الفئة BB+ من حيث مخاطر الائتمان على الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويخضع التثبيت لمعايير وكالة فيتش العالمية للتصنيفات، التي تتيح أن يكون تصنيف الشركة أعلى من تصنيف الشركة الأم، دبي للاستثمار.

وترى وكالة فيتش أن تصنيف شركة «تطوير مجمع دبي للاستثمار» الائتماني من حيث الاعتماد على نفسها على الفئة bbb-، هو تصنيف مدعوم بتاريخه التجاري. وتعتقد وكالة فيتش أن العلاقة بين شركة «تطوير مجمع دبي للاستثمار» ومجموعة دبي للاستثمار التي تملك الشركة بالكامل علاقة استراتيجية قوية. وتعد الشركة أكبر مساهم في عائدات وأرباح دبي للاستثمار قبل حساب المصاريف.