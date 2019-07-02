«سي إن إن»: دبي وجهة الأثرياء والأقوياء

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية دبي بأنها وجهة الأثرياء والأقوياء. ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً عن مهبط الطائرات المُلحَق بفندق «برج العرب» في دبي، أغلى فندق في العالم من حيث سعر الليلة الفندقية، بمناسبة مرور عقدين من الزمان على افتتاح الفندق والمهبط معاً.

وجاء التقرير تحت عنوان «أشهر مهبط طائرات في العالم صار عمره 20 عاماً»، واستعرض فيها تاريخ المهبط منذ مرحلة ما قبل بنائه. وذكر التقرير أن دبي كلفت شركة «أتكينز جلوبال» البريطانية الشهيرة للإنشاءات بتصميم وتشييد بناية تخلق رابطة وثيقة بين الناس من كافة أنحاء العالم ودبي، أو بمعنى آخر، وعلى حد تعبير «سي إن إن» في تقريرها: «وضع دبي على الخارطة العالمية»، حيث لم تكن دبي آنذاك قد بلغت هذه المكانة العالمية المرموقة التي نالتها الآن، وكانت لا زالت بصدد تأسيس اسمها كوجهة للأثرياء والأقوياء.

وكانت هذه البناية هي فندق «برج العرب» الذي افتُتِح عام 1999، وصار منذ ذلك الحين وعلى مدى عقدين متتاليين حتى الآن قطباً رئيسياً لصفوة أثرياء ومشاهير العالم.