«موديز» ترفع تقييم «طاقة» وتصنّف «الإمارات الدولية للاستثمارات»

المصدر: دبي ـ البيان

رفعت وكالة موديز العالمية التقييم الائتماني لشركة طاقة إلى B1 مقابل B2 وثبتت تصنيفها عند A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف ورفع التقييم الائتماني يعكسان وجهة نظر موديز بشأن استقرار أداء الشركة والتراجع التدريجي في مديونيتها، ما ساهم في تحسّن معاييرها الائتمانية.

كما أن تثبيت التصنيف من حيث إصدارات الشركة يعكس ارتفاع التقييم الائتماني درجة واحدة، بناءً على اعتقاد من موديز بأن الشركة تتمتع بدعم حكومي كامل إذا احتاجت إليه، بسبب الأهمية الاستراتيجية للشركة باعتبارها مورداً رئيساً للطاقة والمياه. ومن جانب آخر صنفت الوكالة شركة الإمارات الدولية للاستثمارات، ومقرّها أبوظبي، على الفئة Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن التصنيف الذي تمنحه لأول مرة للشركة اعتمد على قوة عناصرها المالية وارتفاع عائداتها من استثماراتها.