«كونجسبيرج ماريتايم» تفتتح مقرها ضمن «مدينة دبي الملاحية»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «كونجسبيرج ماريتايم» مؤخراً مقرها الجديد في دبي ضمن «مدينة دبي الملاحية»، في خطوة نوعية تؤكد ثقة المجتمع البحري العالمي بتنافسية وجاذبية التجمع البحري في دبي، ويعزز من مكانتها كواحدة من أهم المراكز البحرية في العالم.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «نعتز بمشاهدة نجاح جهود الاستراتيجية الصناعية البحرية لإمارة دبي، والتي تستهدف استقطاب مختلف الشركات البحرية العالمية في الميدان الصناعي البحري لدبي.

وشركة كونجسبيرج مشهود لها بتفوقها التقني وخدماتها المتميزة في الصناعة البحرية العالمية، ونحن على ثقة بأن تواجدها في دبي سيسهم بالتأكيد بالارتقاء بمستوى جودة وكفاءة وجاذبية القطاع البحري في الإمارة، ويعزز من مكانتها الدولية الطليعية في هذا الميدان».

وحضر حفل افتتاح المكتب ينس إيكاس، السفير النرويجي في الإمارات، وسط إشادة مسؤولي «كونجسبيرج ماريتايم» بالدعم المستمر من «سلطة مدينة دبي الملاحية» لتعزيز الأنشطة البحرية وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والتميز والتحول الذكي، مؤكّدين أنّ الشركة حريصة على الاستفادة من الفرص الواعدة، والتسهيلات الكبيرة بدبي.