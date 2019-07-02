«موانئ أبوظبي» تتعاون مع موريشيوس في تطوير البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت موانئ أبوظبي وهيئة موانئ موريشيوس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك من بينها تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة وتشجيع السياحة البحرية بمنطقة المحيط الهندي.

وقع مذكرة التفاهم كلٌ من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، ورامالينجوم مايستري، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ موريشيوس، وذلك في المقر الرئيسي لموانئ أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على العمل معاً في القطاع البحري، وتبادل الخبرات في مجال أمن وسلامة المسافرين بحراً بمن فيهم طواقم الملاحة البحرية والسفن، إضافة إلى أمن وسلامة المرافق والمنشآت التابعة للموانئ. وتتضمن مجالات التعاون مبادرات تدريبية للارتقاء بكفاءة الملاحين وقائدي سفن القطر، وإجراء الأبحاث المتعلقة بسوق السياحة البحرية والعروض المتاحة للمسافرين وشركات النقل البحري بمنطقة المحيط الهندي.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بأهمية هذه المذكرة التي تم إبرامها مع هيئة موانئ موريشيوس، مؤكداً أن الخبرات التي يتمتع بها الجانبان ستعود بمنافع كبيرة على قطاع الموانئ والسياحة البحرية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي.

وقال: «تسهم هذه الاتفاقية بدور حيوي في توظيف الخبرات المميزة التي يتمتع بها الطرفان لتعزيز فرص العمل وآفاق التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية وتطوير الموانئ».