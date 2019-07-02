«هب 71» تتوقع استقطاب 100 شركة ناشئة بقطاع التكنولوجيا في أبوظبي خلال 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تتوقع المنصة التكنولوجية «هب 71» إحدى مبادرات برنامج «غداً 21» بأبوظبي تسجيل 100 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينها 25 شركة بنهاية العام الجارى، كما تستهدف المنصة التي تأسست بالتعاون بين شركتي «مبادلة للاستثمار» و«مايكروسوفت» وصندوق «سوفت بنك فيجن» و«سوق أبوظبي العالمي» زيادة عدد الوظائف التقنية بالإمارة إلى 7 آلاف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.

صرح بذلك أمس محمود عدي الرئيس التنفيذي للمنصة في تصريحات للصحفيين أمس على هامش إطلاق مسابقة لجذب أفضل رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط في مقر المنصة في جزيرة الماريا بأبوظبي، كاشفاً عن أن المنصة أدرجت خلال الفترة القليلة الماضية 4 شركات منها شركة أجنبية و3 شركات محلية، إضافة إلى 9 شركات أخرى سيتم إدراجها قريباً ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات إلى 25 شركة بنهاية العام.

ونوه بأن الشركات المسجلة عبر المنصة ستحصل على امتيازات متنوعة على صعيد التأمين الصحي والمكاتب والسكن وبنسب تتراوح ما بين 50 -100 % بحسب المراحل التي تمر بها المشاريع المنفذة لديها.

وكشف عن أن الشركات الصغيرة ستحصل على نسبة 100 % من الدعم المقدم من المنصة، يصل إجمالي الدعم المقدم لها خلال سنتين حوالي 800 ألف درهم لكل شركة، فيما تحصل الشركات المتوسطة على دعم 50% لمدة 3 سنوات وبإجمالي قيمة تحفيز مالي 3.5 ملايين درهم.

شركات

وأشار إلى أن معظم الشركات التي تقدمت بطلبات تراخيص هي شركات من الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الشركات تحصل على امتيازات. وأوضح أن الشركات التي تنجح في جذب استثمار خارجي من إحدى شركات رأس المال الجريء ستحصل على دعم إضافي من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.

ولدى المنصة خطة لمضاعفة موارد التمويل من خلال استقطاب شركات رأس المال الجريء سواء للشراكات المباشرة مع المشاريع أو توفير منصات وصناديق تمويل إضافية لتلك النوعية بما يدعم تنوع مصادر تمويل شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأطلقت «Hub71»، أمس مسابقة Hub71 للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يديرها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي. وتستهدف المسابقة مشاركين من شبكة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وتمنح المتسابقين العشرة الذين وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية الفرصة لتقديم أفكار مشروعاتهم للشركات وأصحاب رأس المال الجريء وذلك من خلال ورشة عمل تعقد في أبوظبي.

ومن المقرر أن تقوم لجنة التحكيم في المسابقة باختيار ثلاثة فائزين لنيل الجوائز التي تقدمها كل من شركة «الدار العقارية» ودائرة الصحة - أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وستحصل الشركات الناشئة الفائزة في المسابقة على فرصة للانضمام إلى مجتمع الأعمال ضمن منصة Hub71.

جولة أولى للتمويل

شهد إطلاق المسابقة الإعلان عن الجولة الأولى للتمويل في إطار صندوق مشاريع غداً، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار أخيراً، وبلغت قيمتها 50 مليون درهم للاستثمار في شركات ناشئة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وشركات إدارة صناديق جديدة.

وتشمل المجموعة الأولى الشركتين الناشئتين «بت أُواسيس» و«لمسة»، اللتين تتخذان من منصة Hub71 مقراً لهما. كما حصلت كلٌ من شركتي «ياكوب» و«بروتندرز» التزامات بتمويلات من المنصة. ومن المقرر أن تتلقى هذه الشركات ما يعادل درهماً مقابل كل درهم ينفقه المستثمرون الأساسيون بها.