العبار: أجدادنا كانوا تجاراً.. والتجارة الإلكترونية ستصبح جزءًا منا

المصدر: الرياض - البيان

استضافت noon.com، السوق الرقمية، مؤتمراً للاحتفال بالبائعين في العاصمة السعودية الرياض. وتميز مؤتمر «نون» الأول للبائعين بجلسة تفاعلية بحضور الشركات السعودية، بمن في ذلك رجال الأعمال السعوديون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن أيضاً خطاباً وندوة أسئلة وأجوبة بقيادة محمد العبار، مؤسس «نون».

وفي كلمته أمام الحاضرين، قال محمد العبار: التجارة جزء من هويتنا.. كان أجدادنا تجاراً، وستصبح التجارة الإلكترونية جزءاً منّا أيضاً. وأضاف: نون هي هديتي لأصحاب المنطقة، وهي وسيلة لاستعادة تاريخنا الغني بالتجارة، وتطويره اليوم ومستقبلاً.

وأشار إلى أنه أسس «نون» لتقديم منصة محلية للشركات السعودية تستفيد من السوق الإلكترونية، والتي تعد الآن الأسرع نمواً، مع إمكانات هائلة للتطور. وقال العبار: «هناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في شركاتهم الخاصة، ويمثلون قصص نجاح ملهمة. لطالما كان هدفنا الرئيس هو تحفيز نمو الأعمال الوطنية من خلال تقديم منصة توفر لهم كل التسهيلات للوصول إلى سوق أكبر».

وقدم المؤتمر نظرة عامة عن تأثير «نون» على الشركات المتوسطة والصغيرة والموزعين، بما في ذلك التوجيه والتدريب وتقديم منصة محلية ترقى بأعمالهم إلى أعلى المستويات من النمو. وقام العديد من البائعين السعوديين بمشاركة رحلتهم على تطبيق نون، وأظهروا مدى سهولة انضمام الشركات السعودية إلى نظام noon.com المتكامل والنجاح على الإنترنت.